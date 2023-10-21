Van depremi ne zaman oldu? Van depremi kaç saniye sürdü? Tarihin en büyük depremlerinden biri...
"Van depremi kaç yılında oldu?" sorusu 21 Ekim Cumartesi sabah saatlerinde yaşanan deprem sonrası bir kez daha gündeme geldi. Büyük bir yıkıma neden olan depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. İşte hala hafızalarda yer alan depremin bilançosu ve konuya ilişkin detaylar...
Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçen Van Depremi, depremin büyüklüğü ve etkisi ile ülke genelinde büyük bir sarsıntıya neden oldu. İşte, Van depremi hakkında merak edilen bilgiler...
VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?
23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van - Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiş olup, bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır.
VAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
23 Ekim 2011 günü Türkiye saati ile 13:41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren bir depremdir. Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüdür. Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6Mw ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise 7.2 Mw olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, depremin şiddetinin depremin merkez üssünde 9.0 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak düzeltildi.
Deprem, Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı'na bağlı 22 istasyon tarafından kaydedildi. Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen depremde binalar yıkıldı, elektrik ve telefon hatları kesildi. Richter ölçeğine göre 7.2Mw büyüklüğündeki deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.
VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
3 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştır.
Ölü ve Yaralı sayısı
Hayatını kaybeden Vatandaşımız: 644
Yaralanan Vatandaşımız: 1.966
Enkazdan sağ kurtulan vatandaşımız: 252
VAN DEPREMİ HAKKINDA
Depremin etkisiyle elektrik ve telefon hatları kesildi, Van - Erciş karayolu üzerinde üç ayrı noktada çökme meydana geldi. Çökmeler nedeniyle karayolu ulaşımının sağlanmasında güçlükler yaşandı. Van merkezde, doğalgaz boru hattında meydana gelen sızma nedeniyle doğalgaz akımı kesildi. Bazı mahallelerde boru hatlarında meydana gelen patlama nedeniyle, şehrin bazı kesimlerine su verilemedi.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretime bir hafta süreyle ara verildi. Üniversite 26 Aralık 2011'de yeniden öğretime açıldı. İlk ve orta dereceli okullar Van'ın merkezinde ve Erciş ilçesinde bir hafta, Bitlis'in Tatvan ilçesi ve köylerindeyse bir gün tatil edildi ancak Van, Erciş ve köylerdeki okullar 2,5 ay sonra açılabildi. Birçok kişi araçlarla şehri terk etti. Depremin hasar verdiği Bitlis'te ikisi çocuk üç kişi öldü.
Van M Tipi Cezaevi'nden 160 mahkûm firar etti. Mahkûmlardan 74'ü çalışmalar sonucu cezaevine geri döndü. Dönmeyen mahkûmların ise aileleriyle görüşülerek ikna edilmelerinin sağlanmasına çalışıldı."Afet yasası" olarak bilinen ve 16 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 31 Mayıs 2012 tarihinde, 28.309 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
21 EKİM CUMARTESİ VAN DEPREM SON DAKİKA
21 Ekim Cumartesi saat 08.05'de Van'da büyük bir deprem meydana geldi.
Afad verilerine göre gerçekleşen depremin ayrıntıları şu şekilde,
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Van Gölü - [02.63 km] Tuşba (Van)
Tarih:2023-10-21
Saat:08:05:11 TSİ
Enlem:38.925 N
Boylam:43.525 E
Derinlik:12.82 km
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