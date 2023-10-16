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Optik illüzyon: Gizli atı 5 saniyede bulabilir misin?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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Optik illüzyon: Gizli atı 5 saniyede bulabilir misin?

Optik illüzyonlar, görsel deneyimimizi sıradışı bir şekilde zenginleştiren ve beynimizin algılamalarını test eden ilginç fenomenlerdir. ABD'deki Ulusal Göz Enstitüsü, optik yanılsamaların sadece eğlenceli oyunlar olmanın ötesinde bir amacı olduğunu belirtiyor. Bu tür yanılsamalar, gözlerimizin ve beynimizin nasıl bir arada çalıştığını anlamamıza yardımcı olur. Gerçek dünyada yaşarken, gördüğümüz nesneleri ve sahneleri yorumlamamıza yardımcı olacak derinlik, gölge, ışıklandırma ve konum gibi görsel ipuçlarına güveniriz. Peki gizli atı 5 saniyede bulabilir misiniz?

Optik yanılsamalar, beyninizi zorlayarak sıradan görünenden gizlenene bakış açınızı sorgulamanın ve algılamamanın eğlenceli bir yoludur; ancak yine de orada olanı göremeseniz de gözlerinizi aldatan bir şeydir. "Üç boyutlu bir dünyada yaşarsınız, bu yüzden beyniniz, gördüklerinizi yorumlamanıza yardımcı olmak için derinlik, gölgelendirme, aydınlatma ve pozisyon hakkında ipuçları alır. Süreniz başladı...

İşte netizenleri şaşırtan ilginç bir görsel bulmaca örneği. Bunu çözebilir misiniz?

Göreviniz, beyninizi ve gözlerinizi kullanarak görseldeki gizli nesneyi bulmaktır. İyi konsantrasyon becerilerine ve detaylara yüksek dikkate sahip olanlar, belirtilen süre içinde bulmacayı çözebilecekler. Sadece 5 saniyeniz var!

Yukarıda paylaşılan görselde, okuyucular bir sincap görebilir. Ancak sincap yalnız değil. Bu görselde ustaca gizlenmiş bir at da var.

Görebiliyor musunuz? Zaman başlıyor! Görseline açık bir zihinle odaklanın ve atı görebilir misiniz.
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Gizli atı buldunuz mu? Acele edin, zaman tükeniyor!
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At iyi bir şekilde kamufle olmuş, bu yüzden atı tespit etmek için biraz oynamanız gerekebilir.
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Ve... Zaman doldu!

Eğer gözleriniz kartalın gözleri kadar keskinse, atı görmüş olabilirsiniz. Tebrikler! Mükemmel gözlem yetenekleriniz var. Atı bulamayanlar çözümü aşağıda kontrol edebilirler.

Gizli atı bulma: Çözüm

At, görseli ters çevirerek bulunabilir. İşte! Sincap bir atın başına dönüşüyor.

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