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Denizden 10 ton ağ çıkarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2023
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Denizden 10 ton ağ çıkarıldı

Teknoloji devi Samsung Electronics, yaptığı işbirliği ile tatil cenneti Bozburun’da denizden 10 tondan fazla atık ağ çıkardı. Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “Hedefimiz deniz kirliliğine dikkat çekmek ve biyoçeşitliliği korumak” dedi.

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