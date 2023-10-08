İstanbul’da en çok su tüketen ilçeler açıklandı! İSKİ verilerine göre İstanbul’da hangi ilçe ne kadar su tüketiyor

İstanbul'da en çok su tüketen ilçelerin listesi belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgiye güre İstanbul'da Ağustos ayında toplamda 82 milyon 611 bin 392 metreküp su tüketimi oldu. Bilindiği üzere yağışların azalması ile birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranı sınırın altına indi. Birçok barajda sular yüzde 5 seviyesinin altına kadar geriledi.

İSTANBUL'DA ÇOK SU TÜKETEN İLÇELER VE TÜKETİM MİKTARLARI

İstanbul'en çok tüketen 5 İlçesi 3 milyon metreküpün üzerine su tüketimi yapıyor. İşte o 5 ilçe;