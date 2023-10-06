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Soğuktan araçların camları dondu! Kars ekim ayında eksi 4 dereceyi gördü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.10.2023
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Soğuktan araçların camları dondu! Kars ekim ayında eksi 4 dereceyi gördü

Hava sıcaklığının gece eksi 4 dereceye düştüğü Kars’ta, soğuktan araçların camları dondu. Öte yandan Ekim ayı ile birlikte vatandaşlar da kışlık giysilerini giymeye başladı.

Son günlerde etkili olan yağışlı hava ile birlikte Kars'ta soğuk hava da yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü kentte araçların camları buz tuttu.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte soğuktan araçların camları donarken, vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu temizlemek için dakikalarca uğraştı.

Aracının camının buz tuttuğunu ifade eden vatandaşlar, "Havalar bayağı soğudu, araçlarımızın camları buz tuttu. Soğuk hava Kars'ta başladı diyebiliriz" dedi.

Öte yandan Ekim ayı ile birlikte vatandaşlar da kışlık giysilerini giymeye başladı.

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