Namaz nasıl kılınır? Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı (5 VAKİT) NAMAZ KILINIŞI kadın, erkek ayrıntılı anlatım | Adım adım anlatım...
Namaz, İslam'ın temel ibadetlerinden biri olup Müslümanlar için büyük bir manevi önem taşır. Her gün beş farklı vakitte kılınan namazlar, güneşin doğuşundan günün sonuna kadar belirli zaman dilimlerini kapsar. İlk adım, içten niyet etmek ve hangi namazın kılınacağını belirlemektir. Namaz, Müslümanlar için hem manevi bir bağlantı hem de günlük yaşamlarında bir denge ve odak noktası sağlar. İşte adım adım ayrıntılı namaz kılınışı...
Namaz, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. İslam dini, günlük yaşamın bir parçası olarak beş vakit namazın kılınmasını emreder. Bu namazlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş farklı vakitte kılınır. Her bir vakit namazın rekat sayısı farklıdır ve bu namazlar Müslümanların Allah'a yönelip dua ettiği, O'na yakınlaştığı anlardır. Namazın kılınışı belirli adımlarla gerçekleşir; tekbir, kıyam, rükü, secde ve selam gibi bölümler içerir. İşte 5 vakit namazın detaylı anlatımı...
Sabah namazı kaç rekat?
Sabah namazı, 2 rekat sünnet 2 rekat farz olmak üzere toplamda 4 rekattır. Sabah namazı, tan yerinin ağarması anlamına gelen ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar olan vakitte kılınır. İlk olarak sabah namazının 2 rekatlık sünneti kılınır.
🤲Sabah namazının sünneti
1. Rekat:
"Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir.
"Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir.
Sübhaneke okunur.
Euzü besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
🔸Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.
Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.
🔸Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.
Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
2. Rekat:
Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
🔸Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.
Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.
🔸Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.
Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir.
🔸Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.
🤲Sabah namazının farzı
🔸Sabah namazının 2 rekatlık sünnetinin ardından sabah namazının farzı kılınır. Sabah namazının farzı 2 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. Sabah namazının farzı, kılınış olarak sabah namazının sünneti gibidir.
Öğle namazı kaç rekat?
Öğle namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. İlk olarak öğle namazının 4 rekatlık ilk sünneti kılınır.
🤲Öğle namazının ilk sünneti
1. Rekat:
"Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir.
"Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir.
Sübhaneke okunur.
Euzü besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
🔸Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.
Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.
🔸Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.
Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
2. Rekat:
Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
🔸Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.
Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.
🔸Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.
Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir ve Ettehiyyahatü okunur. "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
3. Rekat:
Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
🔸Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.
Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
4. Rekat:
🔸Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir. Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.
🤲Öğle namazının farzı
🔸Öğle namazının 4 rekatlık ilk sünnetinin ardından öğle namazının farzı kılınır. Öğle namazının farzı 4 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. Öğle namazının farzının kılınışı 4 rekatlık ilk sünnetin kılınışı gibidir; ancak farkı 3. ve 4. rekatlarda Fatiha suresinden sonra namaz suresi ya da ayet okunmaz doğrudan rüku ve secde yapılır.
🤲Öğle namazının son sünneti
🔸Öğle namazının 4 rekatlık farzının ardından öğle namazının son sünneti kılınır. Öğle namazının son sünneti 2 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının son sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. Öğle namazının son sünnetinin kılınışı, sabah namazının sünneti gibidir.
İkindi namazı nasıl kılınır?
İkindi namazı, 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplamda 8 rekattır. İlk olarak ikindi namazının 4 rekatlık sünneti kılınır.
🤲İkindi namazının sünneti
🔸"Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. İkindi namazının 4 rekatlık sünneti, öğle namazının ilk sünnetinin kılınışı gibidir; ancak farkı 2. rekatın sonunda oturuşta Ettehiyyatü'nün ardından Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur; ardından "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur. 3. rekatta Sübhaneke okunur ve Euzü besmele çekilerek namaza devam edilir.
🔸İkindi namazının 4 rekatlık sünnetinin ardından ikindi namazının farzı kılınır. İkindi namazının farzı 4 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. İkindi namazının farzının kılınışı, öğle namazının farzı ile aynıdır.
Akşam namazı kaç rekat?
Akşam namazı, 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekattır. İlk olarak akşam namazının 3 rekatlık farzı kılınır.
🤲Akşam namazının farzı
🔸Akşam namazının farzı 3 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. 3. rekatta Fatiha suresinden sonra namaz suresi ya da ayet okunmaz doğrudan rüku ve secde yapılır ve oturuşa geçilerek sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur, selam verilerek namaz tamamlanır.
Akşam namazının sünneti
🔸Akşam namazının 3 rekatlık farzının ardından akşam namazının sünneti kılınır. Akşam namazının sünneti 2 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının son sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. Akşam namazının sünnetinin kılınışı, sabah namazının sünneti gibidir.
Yatsı namazı kaç rekat?
Yatsı namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. İlk olarak yatsı namazının 4 rekatlık ilk sünneti kılınır.
🤲Yatsı namazının ilk sünneti
🔸"Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. Yatsı namazının 4 rekatlık ilk sünneti, ikindi namazının sünnetinin kılınışı gibidir. Yani 2. rekatın sonunda oturuşta Ettehiyyatü'nün ardından Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur; ardından "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur. 3. rekatta Sübhaneke okunur ve Euzü besmele çekilerek namaza devam edilir.
🤲Yatsı namazının farzı
🔸Yatsı namazının 4 rekatlık ilk sünnetinin ardından yatsı namazının farzı kılınır. Yatsı namazının farzı 4 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. Yatsı namazının farzının kılınışı 4 rekatlık öğle namazının farzı ile aynıdır.
Yatsı namazının son sünneti
🔸Yatsı namazının 4 rekatlık farzının ardından yatsı namazının son sünneti kılınır. Yatsı namazının son sünneti 2 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının son sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. Yatsı namazının son sünnetinin kılınışı, sabah namazının sünnetinin kılınışı gibidir.
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