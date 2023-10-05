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Barış Turgut Kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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Barış Turgut Kimdir?

Barış Turgut’un imza attığı ve yakın tarihte hayata geçirileceğini duyurduğu İzmir Token projesi ardından “Barış Turgut kimdir?” sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Başarılı girişimci ve iş insanı Barış Turgut, İzmir’i kriptonun başkenti yapacağına dair sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Barış Turgut’un eğitim hayatı, projeleri ve İzmir Token hakkında yapmış olduğu son açıklamalar, haberimizin devamında!

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