03 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Katar'da görkemli açılış!

Katar'da görkemli açılış!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
ABONE OL
Katar’da görkemli açılış!

Ev tekstili sektörünün gözde markası Doqu Home’un yeni mağazası Katar’ın başkenti Doha’daki en büyük büyük alışveriş merkezinde açıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA