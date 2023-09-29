Savcının savcıya kumpası! Yasak aşk skandalında yüz kızartan iddialar

'EVLİ OLDUĞUM İÇİN KAYITLARI SİLİYORDUM'

A.K., "Sosyal medyada 'Savcı Bey nasılsınız' dedi ve sohbet öyle başladı. Onda da savcı yazıyordu. O dönemde eşim olan şimdiki eski eşimle anlaşmazlık yaşıyorduk. Olay sonrası sonuçta boşandık. Bu dönemde sohbet ilerledi. Her gün sosyal medya üzerinden sohbet ediyorduk. Ş.A. da eşinden boşandığını söyledi. Ben de ona, eşimle anlaşamadığımı, ayrılmak istediğimi söyledim. Her gün görüntülü konuşuyorduk. O dönem evli olduğum için eşimin görmemesi amacıyla kayıtları siliyordum" diye konuştu.

'YATAK ODASINA DAVET ETTİ'

İlk yüz yüze görüşmelerine ilişkin A.K., "18 saatlik görüşmemizde sohbet cinsel içerikli bir hal aldı. Kendisi beni yatak odasına davet etti. Ben oraya gelmeden önce dini hassasiyetleri olduğunu düşündüm, çünkü tesettürlü bir hanımdı. Böyle bir hassasiyeti olmadığını anlayınca kendisine arkadaşça yaklaştım. Kendisi odasında, ben de oturma odasında uyudum. Kahvaltı yaptıktan sonra oradan ayrıldım" dedi.