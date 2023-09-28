Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Erzurum, Antalya ezan saati...

İslam dini, inananlar için günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan ibadetler ve manevi bir yaşam tarzı sunar. Bu ibadetlerin merkezinde yer alan namazlar, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Her bölgenin coğrafi konumu nedeniyle namaz vakitleri farklılık gösterebilir, bu nedenle Müslümanlar için namaz vakitlerini doğru bir şekilde takip etmek büyük bir öneme sahiptir.

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🌙SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah namazı, Müslümanlar için güne taptaze bir başlangıç yapmanın anahtarıdır. Bu namaz, tan yeri ağarmadan önce güneşin doğuşuna kadar olan dönemde kılınır. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Müslümanlar, Allah'a yönelir ve günlerine O'nun rızasıyla başlarlar. Sabah namazı, 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere toplamda 4 rekattan oluşur. Sabahın erken saatlerinde kılınan bu namaz, bir Müslümanın güne güçlü bir başlangıç yapmasını sağlar ve gün boyunca Allah'ın rahmetine yakın olma niyetini taşır.

🌙ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle namazı, Müslümanlar için günün ortasında bir manevi mola ve Allah'a yönelme anıdır. Güneşin zirveye ulaştığı ve dik açıyla yeryüzüne vurduğu an, öğle namazının başlangıcıdır ve bu vakit "zeval vakti" olarak adlandırılır. Öğle namazı, 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattan oluşur. Müslümanlar için bu namaz, günlük işlerin yoğunluğu içinde bir ara verme ve manevi bir denge sağlama fırsatı sunar.

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🌙İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

İkindi namazı, asr-ı evvel vakti olarak adlandırılan zaman diliminde başlar, yani bir cismin gölgesinin kendi boyu kadar olduğu an ile ikindi vaktinin başlangıcıdır. Güneşin batışına yakın bir zaman diliminde sona erer. İkindi namazı, 4 rekat sünnet ve 4 rekat farz olmak üzere toplamda 8 rekattan oluşur. Bu namaz, günün ikinci yarısının başlangıcında kılınır ve Müslümanlar için manevi bir mola ve dua anıdır.

🌙AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı, güneşin batmasının ardından başlayan ve günün son ışıklarının kaybolmasına kadar süren bir ibadettir. Bu namaz, 3 rekât farz ve 2 rekât sünnet olmak üzere toplamda 5 rekâttan oluşur. Akşam namazı, günün sonunda insanların günahlarını değerlendirmek, Allah'a dua etmek ve günü manevi bir huzur içinde sonlandırmak için kılınır. İslam inancına göre, akşam namazı insanlara gün içinde yaşadıkları deneyimleri gözden geçirme ve kendilerini manevi olarak yeniden değerlendirme fırsatı sunar.