Bergen ne zaman, kaç yaşında öldü? Bergen'in katili Halis Serbest kimdir, kaç yaşında, nerede yaşıyor?
"Bergen ne zaman, kaç yaşında öldü?", "Bergen'in katili Halis Serbest kaç yaşında, yaşıyor mu?" soruları birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Bergen filminin televizyon ekranlarında yayınlanması sonrası izleyiciler, Bergen ve katili Halis Serbest hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, merak edilen detaylar...
"Bergen ne zaman, kaç yaşında öldü?" sorusu birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Bergen filminin televizyon ekranlarında yayınlanması sonrası izleyiciler, Bergen ve katili Halis Serbest hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, merak edilenler...
BERGEN İLE HALİS SERBEST NASIL TANIŞTI?
Şarkıcı Bergen, iş için Ankara'dan sonra Adana'ya gider ve burada Halis Serbest ile tanışır. Çift burada 1982 yılında evlenir. Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyler, genç kadın da ilk başlarda bu isteği kabul eder. Fakat daha sonra bu duruma alışamayan Bergen, yeniden sahnelere dönmek ister, bu isteğin ardından ise Halis Serbest Bergen'den boşanmak istediğini dile getirir.
Bergen'in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetti. 1989 yılında yeniden sahnelere dönen Bergen, albümün tanıtım turnesi için gittiği Adana Pozantı'da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında iken öldürüldü.
HALİS SERBEST KİMDİR, YAŞIYOR MU?
Şarkıcı Bergen'i henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest'in Adana'da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor. Halis Serbest, 12 yıl ceza almış ve cezasını çektikten sonra hapisten çıkmıştır. Adana'da yaşamına devam eden Halis Serbest, 2018 yılında Kozan ilçesinde 2'si 16, 2'si 17 yaşındaki 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3'nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
HALİS SERBEST KAÇ YIL HAPİS YATTI?
31 Ekim 1982'de Bergen'in yüzüne kezzap atılmasının ardından azmettirici olarak yargılanan Halis Serbest, 12 yıl hapis cezası aldı.
Hapiste yatmasının ardından Bergen ile evlenen Halis Serbest 14 Ağustos 1989'da Bergen'i 6 kurşun ile öldürdü. 15 yıl hapis cezası ile yargılansa da aldığı ceza sadece 7 ay oldu. 7 ay hapis yatmasının ardından 1990 yılında serbest bırakıldı.
Bergen'in trajik ölümü ile tekrar gündeme gelen Halis Serbest, geçtiğimiz yıllarda ikamet ettiği Kozan İlçesinde 18 yaşının altındaki 4 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle yargılandı. Ailelerin şikayetçi olmasıyla, Halis serbest yeniden cezaevine girdi. Cezası sonrası beraat etti.
BERGEN NE ZAMAN ÖLDÜ?
Kocasından Nisan 1989'da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan "Yıllar Affetmez" ile yaptı. Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından henüz 30 yaşındayken kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.
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