Sabah namazı ne zaman kılınmaz? KERAHAT VAKTİ NE ZAMAN? Sabah, öğle, ikindi Kerahat Vakitleri...
"Sabah namazı ne zaman kılınmaz?" sorusunun cevabı müslüman alemi tarafından araştırılıyor. "Sabah Namazı," güne başlarken Allah'a yönelip ibadet etmek amacıyla kılınır. Diğer vakit namazlarına göre en az rekâtı olan bir namazdır ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. İşte, Kerahat Vakti hakkında detaylar...
Müslümanlar için namaz kılmak, İslam'ın beş temel şartından biri olarak büyük bir öneme sahiptir. Ancak namaz kılarken dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Bu sebeple kerahat vakitleri ne zaman sorusu da merak konusu olmaktadır. İşte, haberin detayları...
KERAHAT NEDİR?
Güneş doğduğu, battığı ve tam tepede bulunduğu ana kerahat vakti nedir. İslam dinine göre bu vakitlerde namaz kılmak sakıncalıdır. Kerahat vakti kılınan namaz mekruhtur. Birçok hadis kaynağında bu konu ile ilgili önemli bilgiler yer almıştır. Bir hadis kaynağına göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;
"Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar." (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)
SABAH, ÖĞLE VE İKİNDİ KERAHAT VAKİTLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Yukarıdaki hadiste yer alan bilgiye göre o üç vakit şöyle;
Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:
Sabah Kerahat Vakti: Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,
Öğle Kerahat Vakti: Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar),
İkindi Kerahat Vakti: Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).
SABAH NAMAZI KAÇA KADAR KILINIR?
Sabah namazı iki sünnet ve iki farzdan oluşur. Öncelikle iki rekat olan sünnet daha sonra ise iki rekat farz kılınır. Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar (imsak saati ile güneş doğum saati arasında) kılınabilmektedir. Ancak imsaktan 30-40 dakika sonra kılınması önerilmiştir.
Sabah namazı, imsak vakti girdiğinde kılınabilir. Ancak ezanın okunmasını beklemek daha makbul olur. Ancak sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti kaza edilir. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?
- Scott Fitzgerald'ın romanından sinemaya uyarlanan "Muhteşem Gatsby" adlı filmde Leonardo Dicaprio'nun canlandırdığı başkarakter Gatsby'nin adı nedir?
- Osmanlı padişahları arasında adının ikincisi olan padişah hangisidir?
- Boksör Sugar Ray Robinson 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?
- 1915-2010 arası çekilmiş 400 filmde yer alan 126 kurgusal psikopat karakter üzerine Belçika'da yapılan akademik bir çalışmada, hangisinin diğerinden daha gerçekçi olduğu sonucuna varılmıştır?
- "Ben Roma'ya kök söktüren Kartacalı Hannibal'in ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan Fatih Sultan Mehmed'in vefat ettiği yerde doğdum" diyen birinin doğum yeri neresidir?
- SGK SSK Bağkur emeklisine Ekim müjdesi geldi! %50 ek zam öncesi 10.000 TL + 2.000 TL ödeme! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
- Yerel seçimler ne zaman 2024? Yerel seçim tarihi belli oldu mu? YSK'dan tarih açıklaması...
- Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacak? 24 Eylül 2023 TRT1 yayın akışı!
- Yalı Çapkını Seyran'ın yıllar önceki hali! Afra Saraçoğlu'na estetikli diyenler haklı çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...
- E-DEVLET KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU EKRANI | KYK bursu ne kadar, kaç TL 2023? Başvurular ne zaman başlıyor? GSB son duyurular...
- PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alımı son durum ne, açıklama geldi mi?