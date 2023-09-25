Günlerce maden sahasında mahsur kaldı! Fransız kadın avcılar tarafından kurtarıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde avcıların maden sahasında tesadüfen sesini duyarak bitkin halde bulduğu Fransız kadın hastaneye kaldırıldı. Omurgasında kırık olan ve ameliyata alınan 61 yaşındaki kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Tekirdağ'ın Yenice Mahallesi'ndeki maden sahasında dolaşan avcılar bir kişinin kısık sesle yardım istediğini fark etti. Sesin geldiği yöne doğru giden avcılar, başında kask olan ve yerde bitkin halde yatan bir kadınla karşılaştı.
Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 gündür düştüğü yerde mahsur kalan Fransız gezgin Marie Laure'yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kurtardı. Bitkin durumdaki 61 yaşındaki Fransız kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. Bölgedeki yüksek bir noktadan düştüğü tahmin edilen 61 yaşındaki kadının gezgin olduğu öğrenildi.
"KEDİ SESİ GİBİ İNCE BİR SES DUYDUK"
Öte yandan, yaşadıklarını anlatan avcı Hüseyin Destegül, "Avlanmak için yer bakıyorduk. Arazide yürürken çukur bir yer gördük. Merak ettim, arkadaşa dedim gel bakalım ne var burada su mu var diye. Sanki bir kedi sesi duydum ama çok acayip ince bir sesti. Daha sonra oraya doğru bağırdık birinin pet şişe salladığını fark ettik. Durumu net görebilmek için uçurumun diğer ucuna geçince başında baret olan bir kişinin bitkin halde yerde yattığını gördük. Ardından hemen ekiplere Haber verdik. Çok zor bir yerdeydi, bizim için de tesadüf oldu. Umarım sağlığına ve ailesine kavuşur" diye konuştu.
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