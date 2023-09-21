Sabah namazı ne zaman kılınmaz? KERAHAT VAKTİ NE ZAMAN? Sabah, öğle, ikindi Kerahat Vakitleri...
"Sabah namazı ne zaman kılınmaz?" sorusunun cevabı müslüman alemi tarafından araştırılıyor. "Sabah Namazı," güne başlarken Allah'a yönelip ibadet etmek amacıyla kılınır. Diğer vakit namazlarına göre en az rekâtı olan bir namazdır ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. İşte, Kerahat Vakti hakkında detaylar...
Müslümanlar için namaz kılmak, İslam'ın beş temel şartından biri olarak büyük bir öneme sahiptir. Ancak namaz kılarken dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Bu sebeple kerahat vakitleri ne zaman sorusu da merak konusu olmaktadır. İşte, haberin detayları...
KERAHAT NEDİR?
Güneş doğduğu, battığı ve tam tepede bulunduğu ana kerahat vakti nedir. İslam dinine göre bu vakitlerde namaz kılmak sakıncalıdır. Kerahat vakti kılınan namaz mekruhtur. Birçok hadis kaynağında bu konu ile ilgili önemli bilgiler yer almıştır. Bir hadis kaynağına göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;
"Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar." (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)
SABAH, ÖĞLE VE İKİNDİ KERAHAT VAKİTLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Yukarıdaki hadiste yer alan bilgiye göre o üç vakit şöyle;
Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:
Sabah Kerahat Vakti: Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,
Öğle Kerahat Vakti: Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar),
İkindi Kerahat Vakti: Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).
SABAH NAMAZI KAÇA KADAR KILINIR?
Sabah namazı iki sünnet ve iki farzdan oluşur. Öncelikle iki rekat olan sünnet daha sonra ise iki rekat farz kılınır. Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar (imsak saati ile güneş doğum saati arasında) kılınabilmektedir. Ancak imsaktan 30-40 dakika sonra kılınması önerilmiştir.
Sabah namazı, imsak vakti girdiğinde kılınabilir. Ancak ezanın okunmasını beklemek daha makbul olur. Ancak sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti kaza edilir. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir.
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