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Liseli gençten Atatürk'ün fotoğrafına büyük saygısızlık! Gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2023
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Liseli gençten Atatürk’ün fotoğrafına büyük saygısızlık! Gözaltına alındı

Son dakika haberi! Bir lisede çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir öğrenci elindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafla uygunsuz hareketlerde bulundu. Görüntüler infial yaratırken, İçişleri Bakanlığı şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

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