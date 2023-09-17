Alanya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
Antalya Alanya'da orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede etkili oldu. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, 5 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Helikopterler yakın noktadaki çaydan aldıkları suyu alevlerin üzerine bırakıyor.
Alanya ilçesi Dimçayı Akköprü mevkkinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 5 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Helikopterler Dim barajından aldıkları suyu kısa sürede alevlerin üzerine bırakıyor. Öte yandan, bölgedeki 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan ekiplerin yoğun şekilde müdahalesi devam ediyor.
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