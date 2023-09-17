Alanya’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 5 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Helikopterler Dim barajından aldıkları suyu kısa sürede alevlerin üzerine bırakıyor. Öte yandan, bölgedeki 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan ekiplerin yoğun şekilde müdahalesi devam ediyor.

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