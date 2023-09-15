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Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Mevlid Kandili oruç tutulur mu? 2023 Diyanet kandil tarihleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Mevlid Kandili oruç tutulur mu? 2023 Diyanet kandil tarihleri...

Mevlid Kandili, her yıl Rebiülevvel ayının 11. gününe denk gelir ve müslüman alemi tarafından önemli bir dini gün olarak kabul edilir. 2023 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim ile Mevlid Kandili'nin tarihi de netlik kazandı. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Mevlid Kandili, her yıl Rebiülevvel ayının 11. gününe denk gelir. Bu özel günde dualar, ibadetler yapılır. Mevlid Kandili'nin tarihi, dini takvimlere göre belirlenir ve her yıl farklı bir tarihte kutlanır. 2023 yılı Mevlid Kandili hakkında detaylar...

2023 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor.

''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor.

Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.

Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti.

Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Mevlid Kandili gecesi, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri Mevlid Kandili gecesine çok önem vermişlerdir. O nedenle özel gece için oruç tutmak yapılacak önemli ibadetler arasındadır.

DİYANET DİNİ GÜNLER 2024 TAKVİMİ

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

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