Hatay’da 11 haftalık hamile doktora şiddet! Saçlarından çekip yerlerde sürükledi! Saldırgan gözaltına alındı

KOCA: YARGIYA GÜVENİMİZ TAM

Olaya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Zanlı olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.