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Safer ayı ne demek, anlamı nedir? 2023 Safer ayı ne zaman bitecek, son günü hangi tarihte?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Safer ayı ne demek, anlamı nedir? 2023 Safer ayı ne zaman bitecek, son günü hangi tarihte?

Safer ayı ne demek, anlamı nedir sorusunun cevabı merak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ay olarak kabul edilen Safer ayıyla ilgili detaylar araştırılıyor. İşte Safer ayının bitiş tarihi...

Safer ayı ne demek, anlamı nedir sorusunun cevabı merak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ay olarak kabul edilen Safer ayıyla ilgili detaylar araştırılıyor. İşte Safer ayının bitiş tarihi...

Aşure gününün de içerisinde bulunduğu Muharrem ayının ardından, Safer ayı 17 Ağustos 2023 tarihinde başladı. Diyanet kaynaklarında yer alan bilgilere göre Safer ayının önemi ve bitiş tarihi vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, 2023 Safer ayı bitiş tarihi...

SAFER AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Safer ayı bu yıl 17 Ağustos tarihinde idrak edilmeye başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 15 Eylül 2023 tarihine denk geliyor.

SAFER AYI HAKKINDA

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

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