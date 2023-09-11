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Libya'da sel felaketi! Hükümetin İçişleri Bakanı Ebu Zeribe: 1500'den fazla kişi öldü! 7 bin kişi kayıp...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Libya’da sel felaketi! Hükümetin İçişleri Bakanı Ebu Zeribe: 1500’den fazla kişi öldü! 7 bin kişi kayıp...

Libya'nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı Ebu Zeribe: Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp. Öte yandan Kurtarma çalışmalarına katılan 7 askerin ise kayıp olduğu bildirildi. Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kardeş Libya'ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası, hafta sonu Libya'da etkili olmaya başladı.

Olağan üstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.

1500'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Libya'nın doğusundaki "hükümetin İçişleri Bakanı" Ebu Zeribe: "Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp" açıklamasında bulundu. Öte yandan Kurtarma çalışmalarına katılan 7 askerin ise kayıp olduğu bildirildi.

Diğer yandan gelen son dakika bilgisine göre açıklamalarda bulunan Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad "Derne'deki selde ölenlerin sayısı 2 bini geçiyor." dedi.

MISIR'DA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Fırtınanın bugün itibarıyla Mısır'da da etkili olması bekleniyor.

AFAD'DAN LİBYA'YA YARDIM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de Libya'nın Beydağ, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmesi ve Libya hükümeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine yardım gönderilecek. Libya'ya 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ile jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesi gönderileceği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Libya'yı etkileyen kasırgada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya'yı dünden bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel Kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalının hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Libya halkına ve Libya'ya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libya'ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır." ifadeleri yer aldı.

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