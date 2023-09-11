Libya'da sel felaketi! Hükümet acı bilançoyu açıkladı: Ölenlerin sayısı 3 bine ulaştı | 7 binden fazla kişi kayıp! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı: Türkiye yanınızda!
Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle Libya'da sel felaketi meydana geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, sadece Derne kentinde ölenlerin sayısının 3 bine ulaştığı belirtildi. Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kardeş Libya'ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Libya'ya taziye mesajında bulundu. Paylaşımda, "Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, Libya halkının yanındadır." ifadeleri yer aldı.
Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası, hafta sonu Libya'da etkili olmaya başladı.
Olağan üstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.
1500'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ
Libya'nın doğusundaki "hükümetin İçişleri Bakanı" Ebu Zeribe: "Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp" açıklamasında bulundu. Öte yandan Kurtarma çalışmalarına katılan 7 askerin ise kayıp olduğu bildirildi.
Diğer yandan gelen son dakika bilgisine göre açıklamalarda bulunan Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad "Derne'deki selde ölenlerin sayısı 2 bini geçiyor." dedi.
MISIR'DA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR
Fırtınanın bugün itibarıyla Mısır'da da etkili olması bekleniyor.
ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI
Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.
Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı.
SEL FELAKETİNİN ASIL NEDENİ...
Ülkenin doğusundaki silahlı kuvvetlerin sözcüsü Ahmed al-Mosmari ise yaptığı açıklamada, Derna'daki sellerde hayatını kaybedenlerin 2 bini aştığını belirterek, 5 bin ile 6 bin arasında kayıp olduğunu bildirdi. Al-Mosmari, sel felaketine kent yakınlarındaki iki barajın çökmesinin neden olduğunu ifade etti.
KAYDEDİLEN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI
Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti.
Fırtınanın bugün itibarıyla Mısır'da da etkili olması bekleniyor.
3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Sel felaketi sebebiyle Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin 3 gün yas ilan ettiğini hatırlatan Hammude, ülke çapında bayrakların yarıya indirileceğini aktardı.
Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söylemişti.
Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.
Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.
LİBYA SAĞLIK BAKANI ACI HABERİ DUYURDU
Libya Sağlık Bakanı Ali Alzanaty, "Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşabilir." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİBYA'YA TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir.
Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır.
Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır.
AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelimiz de saha çalışmalarına katılacaktır. Geçmiş olsun Libya." ifadelerini kullandı.
MSB: İLK UÇAK BÖLGE İÇİN HAREKETE GEÇTİ
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası bölgeye yardım etmek için gönderilecek 3 nakliye uçağından ilkinin hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, ülkemizin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla; arama-kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak üç adet nakliye uçağımızdan ilki, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket etti. Kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Libya'da sel felaketi) "Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA YARDIM ELİ
AFAD Başkanı Memiş'ten Libya'daki sel felaketine ilişkin açıklama:
"Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık. İlk kargo uçağımız birazdan hareket edecek, şu anda havalimanında. İlk uçakta yaklaşık 168 arama kurtarma ekibimizle beraber 2 orta tonajlı arama kurtarma aracı ve 2 kurtarma botumuzla beraber hazır durumda"
AFAD'DAN LİBYA'YA YARDIM
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de Libya'nın Beydağ, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmesi ve Libya hükümeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine yardım gönderilecek. Libya'ya 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ile jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesi gönderileceği belirtildi.
TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI
Dışişleri Bakanlığı, Libya'yı etkileyen kasırgada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya'yı dünden bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel Kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalının hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Dost ve kardeş Libya halkına ve Libya'ya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libya'ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır." ifadeleri yer aldı.
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