İnsanların %97’si bulamıyor! İlk önce hangi su tankının dolacağını 17 saniyede bulanların IQ’su en az 145 çıkıyor!

HANGİ SU TANKI ÖNCE DOLAR?

Zihinsel meydan okumaların en yeni örneği, bulmaca severleri şaşırtmaya devam ediyor. Bu defa karşımıza çıkan bulmaca, görünüşte basit bir su tankı dizilimiyle başlıyor ancak cevap sandığınız gibi değil. İlk bakışta, su tanklarının sırayla dolacağı düşüncesi ağır basabilir, fakat bu bulmacanın çözümü biraz daha derinlemesine bir düşünme yeteneği gerektiriyor.

Çözümü bulmak, insanların sezgisel yaklaşımlarını aşan, farklı bir perspektife ihtiyaç duyan bir zeka oyunu olarak öne çıkıyor. Bu tür bulmacalar, sadece zekayı değil aynı zamanda yaratıcı düşünme yeteneğini de sınayarak, beyin egzersizine katkı sağlıyor.