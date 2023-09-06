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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 5 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2023
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 5 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt adına askeri eğitim alan ve aktif olarak faaliyet yürüten yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına askeri eğitim alan ve aktif olarak faaliyet yürüten yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt adına askeri eğitim alan ve aktif olarak faaliyet yürüten yabancı uyruklu 5 şüpheli tespit edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, kimleri ve yerleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Birçok adrese yapılan zincirleme operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 5 DEAŞ mensubu gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Şüphelilerin örgüt içindeki ve Türkiye'deki bağlantıları araştırılıyor.

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