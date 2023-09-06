İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 5 kişi yakalandı





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, kimleri ve yerleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Birçok adrese yapılan zincirleme operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 5 DEAŞ mensubu gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Şüphelilerin örgüt içindeki ve Türkiye'deki bağlantıları araştırılıyor.

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