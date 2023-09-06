A101 aktüel ürünler kataloğu (7 Eylül Cuma)! Mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, akıllı LED TV’den beyaz eşyaya birçok ürün A101’de
A101 7 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler ve indirimli fiyatları belli oldu. Yarın marketlerdeki yerini alacak olan yüzlerce ürün arasında mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, akıllı LED TV’den beyaz eşyaya kadar birçok ürün bulunuyor. İşte 7-14 Eylül aktüel ürünler tam listesi…
A101 7 Eylül aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yarın marketlerdeki yerini alacak olan indirimli ürünler arasında Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv, Singer M1605 Dikiş Makinesi, Samsung Mikrodalga Fırın, 26" Jant Bisiklet, Canon G3430 Tanklı Yazıcı, Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı, Flavel Türk Kahvesi Makinesi, GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık, TECNO Spark Go 2023 Cep Telefonu, Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti, Samsung Mikrodalga Fırın dikkat çeken ürünler arasında yerini alıyor.
Söz konusu ürünlere kıyasla 7-14 Eylül aktüel ürünler listesinde daha yüzlerce ürün indirimli fiyat etiketi ile A101 marketlerinin spot masasında yer alacak. İşte herkes tarafından merak edilen tam katalog…
A101 7 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 15.999 TL
Philips 50" UHD Smart Led Tv 15.799 TL
Philips 50" UHD Smart Led Tv 15.799 TL
OBVO 42" Full HD Android 13 Smart Led 5.299 TL
Canon G3430 Tanklı Yazıcı 3.199 TL
SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı 13.999 TL
SEG CM 910 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.299 TL
Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.099 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi 2.799 TL
Regal Çay Makinesi 799 TL
Kiwi Dik Süpürge 499 TL
Flavel Türk Kahvesi Makinesi 799 TL
Arzum Mistost Tost Makinesi 849 TL
Fakir Pixie Saç Şekillendirme Seti 999 TL
Oral-B Cross Action Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 3+1 239 TL
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 199 TL
Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 219 TL
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 149 TL
TECNO Spark Go 2023 Cep Telefonu 3.999 TL
Elitled Bluetooth Hoparlörlü RGB Led Ampul 74,90 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 179 TL
Çelik Sporcu Matarası 750 ml 129 TL
Desenli Termos 1 Litre 99 TL
Karma Ahşap Ürünler 19,90 TL
Q-Box Saklama Kabı 3'lü 24,90 TL
Saklama Kabı Çeşitleri 24,90 TL
LAV Kapaklı Cam Kavanoz 660 cc 9,90 TL
LAV Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc 12,50 TL
LAV Kapaklı Cam Kavanoz 425 cc 8,50 TL
Saplı Kavanoz Hunisi 7,50 TL
Plastik Kase Çeşitleri 39,90 TL
Servis Gereçleri 19,90 TL
Saklama Kabı 6'lı 59,90 TL
Piknik Sepeti 79,90 TL
Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf 24,90 TL
Rooc Renkli Bıçak 2'li 19,90 TL
Metaltex Renkli Metal Süzgeç 49,90 TL
Saklama Kabı Çeşitleri 19,90 TL
Karma Plastik Ürünler 27,90 TL
Keramika Çift Renk Kupa 24,90 TL
Keramika Zambak Çerezlik 15,90 TL
Kristal Kahvaltılık 15,90 TL
LAV Katlı Cam Sunumluk 49,90 TL
LAV Ölçü Bardağı 520 cc 18,50 TL
Cam Pasta Tabağı 10,90 TL
Cam Kase 9,90 TL
Kapaklı Cam Lokumluk 22,50 TL
Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 49,90 TL
Paşabahçe Tuzluk Seti 2'lli 27,50 TL
Metal Standlı Cam Yağlık Seti 2'li 59,90 TL
Desenli Cam Sürahi 1600 cc 39,90 TL
Cam Matara 750 ml 59,90 TL
LAV Saklama Kabı 270 cc 11,90 TL
LAV Ottimo Demet Çay Bardağı 6'lı 38,50 TL
LAV Ottimo Kulplu Çay Bardağı 6'lı 59,90 TL
LAv Ottimo Kulplu Bardak 250 cc 11,75 TL
LAV Ottimo Meşrubat Bardağı 365 cc 15,90 TL
LAV Attimo Çay Bardağı 6'lı 22,50 TL
Casati Sinergia Slikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 219 TL
Casati Sinergia Tavan Boyası 10 Kg 169 TL
Boya Rulosu 19,90 TL
Sprey Boya 400 ml 28,90 TL
MDF Hızlı Yağıştırıcı 200 ml 28,90 TL
Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 200 ml 19,90 TL
Tornavida Seti 7'li 59,90 TL
El Arabası 449 TL
Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 499 TL
Piranha 11 Parça Şarjlı Vidalama 449 TL
Piranha Çok Amaçlı Alet Seti 749 TL
Büyük Boy ABS Valiz 549 TL
Orta Boy ABS Valiz 449 TL
Kabin Boy ABS Valiz 349 TL
26" Jant Bisiklet 1.999 TL
Koltuk Takımı 7.990 TL
Katlanır Dinlenme Koltuğu 2.490 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 199 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 149 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 47,50 TL
Keçeli Ütü Masası Kılıfı 44,50 TL
Bayan Sporcu Tişört 79,90 TL
Bay Sporcu Tişört 89,90 TL
Silk&Blue Bay/Bayan Patik Çorap 3'lü 24,90 TL
Silk&Blue Bayan Hipster 2'li 39,90 TL
Tüy Toplama Rulosu 14,90 TL
Kadife Askı 5'li 49,90 TL
DoReMi Kız Çocuk Külotlu Çorap 29,90 TL
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