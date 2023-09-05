Kırklareli kuvvetli sağanak nedeniyle dere taştı! Ölü ve kayıplar var | AFAD son durumu açıkladı
Son dakika haberine göre Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Değirmen Deresi taştı. Dere Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerinden akarken, ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Turistik kamp alanındaki 5 kişiden haber alınamaması üzerine ise arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu aktardı. AFAD çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, sel bölgesinde 6 kişinin kurtarıldığı duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e yükseldi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen selde kaybolan 4 kişinin bulunması için yapılan çalışmalarda acı haber geldi. Kayıp kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.
Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.
Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.
DÜNKÜ SAĞANAĞIN SELE DÖNMESİ SONRASI ORMANLIK ALANDA MAHSUR KALMIŞLARDI
Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı.
Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.
Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edilmişti.
Ekipler tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı.
Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici ve AFAD Başkanı Okay Memiş'in koordinesinde 4 kişinin arama kurtarma çalışmalarına devam edilmişti.
Bölgede askeri birlikler ile Edirne, Kırklareli, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ İl AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 112 Acil ve özel idareden toplam 203 personel çalışmalara katılmıştı.
DEMİRKÖY BELEDİYE BAŞKANI A HABER BÖLGEDEKİ SON DURUMU AKTARDI
Sel felaketinin yaşandığı Demirköy ilçesinin Belediye Başkanı Recep Gün, A Haber canlı yayınına katıldı. Gün felaketle ilgili açıklamalarda bulunurken, "İlçemizde bir turizm işletmesinde kalan kampçılardan kayıp olan kişiler olduğu söyleniyor. Şu an arama kurtarma ekipleri onları arıyorlar. Kayıp kişi sayısı hakkında tam net olmamakla birlikte 4 yetişkin 1 çocuk olduğu söyleniyor. Demirköy – İğneada yolu çalışmalar sonucu açıldı. Tek şerit olarak kontrollü bir şekilde ulaşıma izin veriliyor." dedi.
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