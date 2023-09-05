Kırklareli kuvvetli sağanak nedeniyle dere taştı! Ölü ve kayıplar var | AFAD son durumu açıkladı

Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici ve AFAD Başkanı Okay Memiş'in koordinesinde 4 kişinin arama kurtarma çalışmalarına devam edilmişti.

Bölgede askeri birlikler ile Edirne, Kırklareli, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ İl AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 112 Acil ve özel idareden toplam 203 personel çalışmalara katılmıştı.

DEMİRKÖY BELEDİYE BAŞKANI A HABER BÖLGEDEKİ SON DURUMU AKTARDI

Sel felaketinin yaşandığı Demirköy ilçesinin Belediye Başkanı Recep Gün, A Haber canlı yayınına katıldı. Gün felaketle ilgili açıklamalarda bulunurken, "İlçemizde bir turizm işletmesinde kalan kampçılardan kayıp olan kişiler olduğu söyleniyor. Şu an arama kurtarma ekipleri onları arıyorlar. Kayıp kişi sayısı hakkında tam net olmamakla birlikte 4 yetişkin 1 çocuk olduğu söyleniyor. Demirköy – İğneada yolu çalışmalar sonucu açıldı. Tek şerit olarak kontrollü bir şekilde ulaşıma izin veriliyor." dedi.