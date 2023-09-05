Kırklareli kuvvetli sağanak nedeniyle dere taştı! Ölü ve kayıplar var | Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün bölgedeki son durumu A Haber’de anlattı

Kırklareli Valisi Birol Ekici de AFAD botuna binerek çalışmaları koordine etti.

Bu arada yağış nedeniyle yatağından çıkan Değirmen Deresi'nden taşan suların Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akışı devam ediyor.

Asfaltın bazı bölümlerine zarar veren taşkın dolayısıyla yol trafiğe kapalı tutuluyor.

DEMİRKÖY BELEDİYE BAŞKANI A HABER BÖLGEDEKİ SON DURUMU AKTARDI

Sel felaketinin yaşandığı Demirköy ilçesinin Belediye Başkanı Recep Gün, A Haber canlı yayınına katıldı. Gün felaketle ilgili açıklamalarda bulunurken, "İlçemizde bir turizm işletmesinde kalan kampçılardan kayıp olan kişiler olduğu söyleniyor. Şu an arama kurtarma ekipleri onları arıyorlar. Kayıp kişi sayısı hakkında tam net olmamakla birlikte 4 yetişkin 1 çocuk olduğu söyleniyor. Demirköy – İğneada yolu çalışmalar sonucu açıldı. Tek şerit olarak kontrollü bir şekilde ulaşıma izin veriliyor." dedi.