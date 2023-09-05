Kırklareli kuvvetli sağanak nedeniyle dere taştı! Ölü ve kayıplar var | Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün bölgedeki son durumu A Haber'de anlattı
Son dakika haberine göre Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Değirmen Deresi taştı. Dere Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerinden akarken, ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Turistik kamp alanındaki 5 kişiden haber alınamaması üzerine ise arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu aktardı. Çalışmalar sonucu 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kırklareli'nde kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi, Değirmen Deresi taştı. Sabaha karşı başlayan sağanak, kentin kuzeyinde kuvvetli şekilde devam ediyor.
Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sağanak, su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.
Yağış nedeniyle su debisi artan ve yatağından çıkan Değirmen Deresi, Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akmaya başladı.
Asfaltın bazı bölümlerine zarar veren taşkın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Taşkın, arazilere yayılmaya devam ediyor.
Hava sıcaklığının 17 derece olduğu bölgede kuvvetli sağanakların yarına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.
Kırklareli Valisi Birol Ekici de bölgeye gelerek devam eden çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.
Edirne'de de zaman zaman sağanak şiddetini artırıyor.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine dek süreceği ön görülüyor.
4 KİŞİ KURTARILDI! ACI HABER GELDİ
Kırklareli'nde kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği Demirköy ilçesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı, kayıp olan 5 kişi için de çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
İlçede sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.
İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.
Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.
Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.
Bölgede ormanda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici de AFAD botuna binerek çalışmaları koordine etti.
Bu arada yağış nedeniyle yatağından çıkan Değirmen Deresi'nden taşan suların Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akışı devam ediyor.
Asfaltın bazı bölümlerine zarar veren taşkın dolayısıyla yol trafiğe kapalı tutuluyor.
DEMİRKÖY BELEDİYE BAŞKANI A HABER BÖLGEDEKİ SON DURUMU AKTARDI
Sel felaketinin yaşandığı Demirköy ilçesinin Belediye Başkanı Recep Gün, A Haber canlı yayınına katıldı. Gün felaketle ilgili açıklamalarda bulunurken, "İlçemizde bir turizm işletmesinde kalan kampçılardan kayıp olan kişiler olduğu söyleniyor. Şu an arama kurtarma ekipleri onları arıyorlar. Kayıp kişi sayısı hakkında tam net olmamakla birlikte 4 yetişkin 1 çocuk olduğu söyleniyor. Demirköy – İğneada yolu çalışmalar sonucu açıldı. Tek şerit olarak kontrollü bir şekilde ulaşıma izin veriliyor." dedi.
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