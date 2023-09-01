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Sneaker kültürü tarzınızı yansıtan eşsiz adımlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Sneaker kültürü tarzınızı yansıtan eşsiz adımlar

Seksenli yılların ortasında Hip-Hop müziğin yükselişiyle birlikte, sneakerlar sadece ayakları sarmakla kalmayıp aynı zamanda tarzın bir parçası haline geldi. Bu dönemde Hip-Hop'un öncülerinden olan Run-DMC, Adidas marka sneakerları ve eşofmanlarıyla sahneye çıkarak bu eşsiz modayı şekillendirdi. MTV'nin müzik klipleriyle ekrana taşınmasıyla birlikte, Adidas satışları adeta patladı ve dünyada ilk defa bir ayakkabı markası bir müzik grubuna sponsor oldu. Run-DMC, sevgisini göstermek için 1986 yılında "My Adidas" adlı şarkıyı dahi çıkardı.

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