30 Ağustos 2023, Çarşamba
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Bugün noterler açık olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayram’ında noter çalışıyor mu?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
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Bugün noterler açık olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayram’ında noter çalışıyor mu?

Bugün noterlerin açık olup olmayacağı tüm vatandaşlarca merak ediliyor. Vekalet, onaylı evrak işi ve birçok alım satım işlemlerinde görev yapan noterlerin bugün nasıl çalışacağına ilişkin detaylar belli oldu.

Araç, konut, arsa alımı satımı, vekalet işlemleri gibi birçok işlemi gerçekleştiren noterlerin bugün açık olup olmayacağı merak ediliyor. Zira bugün Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması sebebiyle her yıl kurtlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki 30 Ağustos Çarşamba günü noterler işlem yapacak mı?

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BUGÜN NOTERLER AÇIK OLACAK MI?

Ülkemizde resmi tatil olarak kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayram'ında noter bir gün süre ile kapalı olacak.

Noterde işleri olan vatandaşların bir gün öncesinde veya sonraki günlerde noterde işlemlerini halletmeleri gerekiyor.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

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