Bugün noterler açık olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayram’ında noter çalışıyor mu?

Araç, konut, arsa alımı satımı, vekalet işlemleri gibi birçok işlemi gerçekleştiren noterlerin bugün açık olup olmayacağı merak ediliyor. Zira bugün Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması sebebiyle her yıl kurtlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki 30 Ağustos Çarşamba günü noterler işlem yapacak mı?