30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar kapalı mı olacak? Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo çalışma durumu

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurdumuzun dört bir yanında coşku ile kutlanacak. Resmi tatil olarak ilan edilen bu özel günde ise vatandaşlar daha öncesinde verdikleri siparişlere ulaşıp ulaşamayacağını merak ediyor. Yani tatil münasebeti ile kargo firmalarının 30 Ağustos Zafer bayramında çalışıp çalışmayacağını, çalışacaksa şayet yarım gün mü çalışacağını araştırmaya başladı. Peki Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo kapalı mı olacak?