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PTT ve PTT bank yarın açık olacak mı? PTT resmi tatilde çalışıyor mu?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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PTT ve PTT bank yarın açık olacak mı? PTT resmi tatilde çalışıyor mu?

PTT ve PTT bankın yarın kapalı olup olmayacağı bugünün konusu haline dönüştü. Zira yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirilecek. İşte PTT çalışma saatlerine ilişkin merak edilen detaylar…

Türkiye'nin en büyük kargo ve taşımacılık firmalarından biri olan PTT kargo ve PTT bankın yarın açık olup olmayacağı bu sene de gündem olan konuların başında yerini aldı. Kargo, posta ve banka faaliyetlerini birlikte yürüten PTT günlük olarak önemli sayıda vatandaşa hizmet veriyor. Yarın ise ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı. Peki yarın PTT ve PTT bank kapalı mı olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı…

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PTT ve PTT BANK YARIN KAPALI MI OLACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle resmi tatil uygulanıyor. Resmi tatilden dolayı 30 Ağustos tarihinde PTT'ler kapalı olacak.

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri, 08.30-17.00 ya da 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12.30'da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan en geç 17.00'a kadar hizmet verip kapanmaktadır.

PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapmaktadır. PTT ile ilgili işlemlerinizde bu saatleri göz önünde bulundurarak ya da gideceğiniz şubenin kapanış saatini internetten teyit ederek işlem sağlayabilirsiniz.

PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

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