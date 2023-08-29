PTT ve PTT bank yarın açık olacak mı? PTT resmi tatilde çalışıyor mu?

Türkiye'nin en büyük kargo ve taşımacılık firmalarından biri olan PTT kargo ve PTT bankın yarın açık olup olmayacağı bu sene de gündem olan konuların başında yerini aldı. Kargo, posta ve banka faaliyetlerini birlikte yürüten PTT günlük olarak önemli sayıda vatandaşa hizmet veriyor. Yarın ise ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı. Peki yarın PTT ve PTT bank kapalı mı olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı…