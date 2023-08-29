30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler açık mı olacak? Nöbetçi Eczane sistemi yarın olacak mı?

Ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl resmi tatil olarak kabul edilir. Kamu kurum ve kuruluşları ise tatil süresince kapalı olur. Yaşlı ve hasta vatanalar ise 30 Ağustos günü ilaçlarını eczanelerden alıp alamayacağını şimdiden soruşturmaya başladı. 0 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczanelerin kapalı olup olmayacağı veya nöbetçi eczane üslünce mi yani nasıl faaliyetine devam edeceği ise belli oldu. İşte merak edilen detaylar…