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30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler açık mı olacak? Nöbetçi Eczane sistemi yarın olacak mı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler açık mı olacak? Nöbetçi Eczane sistemi yarın olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczanelerin açık olup olmayacağı hasta ve yaşlılarca en çok tartışılan konuların başında yerini aldı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı

Ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl resmi tatil olarak kabul edilir. Kamu kurum ve kuruluşları ise tatil süresince kapalı olur. Yaşlı ve hasta vatanalar ise 30 Ağustos günü ilaçlarını eczanelerden alıp alamayacağını şimdiden soruşturmaya başladı. 0 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczanelerin kapalı olup olmayacağı veya nöbetçi eczane üslünce mi yani nasıl faaliyetine devam edeceği ise belli oldu. İşte merak edilen detaylar…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAM'INDA ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla eczaneler kapalı olacak. Tüm resmi tatillerde olduğu gibi eczaneler nöbetçi eczane usulünce faaliyetini sürdürmeye devam edecek.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler hafta içi sabah saat 09.00'da açılır ve 19.00'a kadar faaliyet gösterir. Bazı illerde ve ilçelerde kapanış saat 18.00'de olabiliyor.

Hafta sonu ise eczaneler sadece Cumartesi günü açık oluyor. Cumartesi günü 09.00'da açılan Eczane 19.00'da kapanır.

Söz konusu belirtilen mesai saatleri dışında ise nöbetçi eczane usulü devreye girer. Bölgelere göre belirlenen eczaneler açık olur.

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