30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar kapalı mı olacak? Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo çalışma durumu
30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Vatandaşlar kargo firmalarının 30 Ağustos günü açık olup olmadığı merak ediyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kargoların çalışma durumu…
30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurdumuzun dört bir yanında coşku ile kutlanacak. Resmi tatil olarak ilan edilen bu özel günde ise vatandaşlar daha öncesinde verdikleri siparişlere ulaşıp ulaşamayacağını merak ediyor. Yani tatil münasebeti ile kargo firmalarının 30 Ağustos Zafer bayramında çalışıp çalışmayacağını, çalışacaksa şayet yarım gün mü çalışacağını araştırmaya başladı. Peki Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo kapalı mı olacak?
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA KARGOLAR KAPALI MI OLACAK?
Resmi tatil münasebeti ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar kapalı olacak. Daha öncesinde sipariş verip ve kargo bekleyen vatandaşlar için kargo firmaları bir sonraki gün dağıtım işlemine yeniden başlayacak.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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- 30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar kapalı mı olacak? Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo çalışma durumu
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