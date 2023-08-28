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MAVİ AY ne zaman, saat kaçta çıkacak? 30 Ağustos Mavi ay tutulması nedir? Dolunayın burçlara etkisi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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MAVİ AY ne zaman, saat kaçta çıkacak? 30 Ağustos Mavi ay tutulması nedir? Dolunayın burçlara etkisi...

"Mavi ay ne zaman olacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Doğa olayı tutkunları için heyecan verici bir an yaklaşıyor... Son olarak iki yıl önce gözlemlenen Mavi ay tutulması 2023 yılında tekrar gerçekleşecek. Bu doğa olayı astrologlara göre burçlar üzerinde de büyük etki gösterecek. İşte, mavi ay hakkında merak edilenler...

"Mavi ay tutulması nedir, ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği an nihayet yaklaşıyor. Gözlemciler, bu olağanüstü doğa olayını kaçırmamak için takvimlerini işaretlemeye başladı bile. İşte Mavi ayın çıkacağı tarih ve burçlara etkisi...

MAVİ AY NEDİR?

Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.

MAVİ AY NE ZAMAN OLACAK?

Mavi Ay, 30 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. 30 Ağustos'ta ortaya çıkacak olan ikinci tam süper Ay, bir "Mavi Ay" olacak.

Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04:36'da zirveye ulaşacak. Mavi ay sırasında gökyüzüne bakanlar Satürn'ü de görebilecek.

MAVİ DOLUNAY'DAN ETKİLENECEK BURÇLAR

Mavi Dolunay'dan etkilenecek burçlar arasında Boğa, Aslan, Akrep ve Kova yer alıyor.

Bu sene gerçekleşecek mavi dolunayı özel kılan bir diğer durum ise; Cadılar Bayramı'na denk geliyor olması. Mavi dolunay sırasında fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi bekleniyor.

Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.

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