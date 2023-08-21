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Son dakika: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 11 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
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Son dakika: Yozgat’ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 11 ölü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada 11 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yandan kaza sonrası olay yerine giden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, "Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. Yapılan incelemelerde durum netleşecektir." dedi.

SON DAKİKA HABERİ | Katliam gibi kaza D-200 karayolu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana geldi.

OTOBÜS ŞARAMPOLE UÇTU

58 ADA 924, plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu.

11 KİŞİ VEFAT ETTİ

İlk belirlemelere göre kazada 11 yolcu hayatını kaybetti, 16 yolcu ise yaralandı.

Yaralanın olduğu kazada yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

VALİ: ELİM BİR KAZAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilk belirlemelere göre otobüste 27 yolcunun bulunduğunu, 11 kişinin öldüğünü, 16 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği ters istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber.

Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."

Otobüs şarampole uçtu: 11 ölü OTOBÜS ŞARAMPOLE UÇTU: 11 ÖLÜ

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