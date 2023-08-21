Son dakika: Yozgat’ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 11 ölü

VALİ: ELİM BİR KAZAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilk belirlemelere göre otobüste 27 yolcunun bulunduğunu, 11 kişinin öldüğünü, 16 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği ters istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber.

Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."