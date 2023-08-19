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81 ile QUA yakışır sloganıyla mağazalaşmaya devam ediyoruz!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2023
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81 ile QUA yakışır sloganıyla mağazalaşmaya devam ediyoruz!

2016 yılında kurulan, sektöründe Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük markası haline gelen ve yaşam alanlarına estetik, kalite ve güzellik katan QUA Granite, yurt içi bayi ağını güçlendirmeye devam ediyor. QUA Granite’in Edirne’de faaliyete geçen bayisi ERT Yapı Market, 6. mağazası ile Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi’nde hizmet vermeye başladı.

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