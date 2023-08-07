3 hastası hayatını kaybetmişti! Yine Alper Çelik 4. ölüm!
İstanbul'da şeker hastalığı nedeniyle ameliyat edilen Cevdet Akbulut'un operasyon sonrası vücuduna enfeksiyon yayıldığı, bağırsağında sızıntı olduğu ortaya çıktı. 3 ay sonra ölen Akbulut'un ailesi daha önce 3 hastanın ölümü nedeniyle hakkında soruşturma açılan Prof. Dr. Alper Çelik'ten şikayetçi...
İstanbul'da Cevdet Akbulut (49), şeker hastalığı kaynaklı ameliyat sonrası ihmaller zincirinin kurbanı oldu. İddiaya göre; Akbulut, geçtiğimiz 25 Nisan'da daha önce 3 hastanın ölümünden de sorumlu olan Prof. Dr. Alper Çelik ve ekibi tarafından ameliyat edildi.
Ameliyattan 3 gün sonra hasta kendisini iyi hissetmemesine rağmen eve gönderildi. Rahatsızlığı devam edince hastane yetkililerini arayan aile, "Dikiş yerlerinden sıkarak sıvıları kendiniz çıkarın" cevabıyla karşılaştı.
Durumu kötüleşen Akbulut, 10 Mayıs'ta tekrar ameliyat olduğu İstanbul'daki özel hastanenin acil servisine getirildi. Akbulut, doktor Çelik tarafından ikinci bir ameliyata alındı. Doktor Çelik, hastanın vücudunda apse olduğunu, enfeksiyonla baş edemediğini ve açık ameliyata geçtiğini söyledi.
Bu ameliyattan on beş gün sonra Akbulut'un midesine stent takıldı. Stentten sonra sürekli kusmaya başlayan Akbulut'a ikinci bir stent daha takıldı.
Hasta yakınlarının "Durumu neden kötü?" sorusuna enfeksiyonun kalın bağırsağına geçtiğini söyleyen Çelik 'İyi olacak' yanıtı verdi. İki kez karnından sıvı alınıp dren (kan ve sıvıyı vücut dışına atılmasını sağlayan slikon boru) takılan Akbulut'un tedavisine hastanede devam edilemeyeceği söylendi.
Ambulansla Yeşilköy Murat Dilmener Hastanesi'ne sevk edilen Akbulut'un, 30-40 düzeyinde olan enfeksiyon düzeyinin 300'ün üzerine çıktığı, yemek borusunun delindiği, bağırsaklarında sızıntı olduğu ve stentinin kaydığı tespit edildi.
3 AYDA VEFAT ETTİ
Özel hastane yetkililerinin, devlet hastanesine hastanın durumuyla ilgili bilgi vermediği de ortaya çıkarken Akbulut, 28 Haziran'da Yeşilköy'deki hastanede vefat etti.
Akbulut'un, başta Prof. Dr. Çelik olmak üzere hastane yetkililerinden şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
KIZI: ADALET İSTİYORUM
Cevdet Akbulut'un kızı Merve Akbulut, "Şeker hastalığı vardı ama ileri derecede değildi. 120 kiloydu. Sağlıklı bir insandı.
Formların bazıları babama bilinci yerinde değilken imzalatılmış. Annemin imzaladığı formlar da var. Annemin okuma-yazması yok. Hastane yöneticileri, 'Bizleri istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz.
Bizimle baş edemezsiniz' dedi. Hakarete varan sözler söylediler. Acımız dinmiyor. Adalet istiyorum. Bize yaptıklarının bedelini ödesinler. Tutuklanmalarını istiyorum" dedi.
HEMŞİREYE TACİZDEN HAPİS CEZASI VAR
Prof. Dr. Alper Çelik, Bülent Zaim, Selahattin Serin ve Menşure Bakan adlı 3 hastasının da ölümünden sorumlu olarak yargılanıyor.
Çelik, ayrıca çalıştığı hastanedeki bir hemşireye cinsel tacizde bulunmaktan yargılandı ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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