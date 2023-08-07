3 hastası hayatını kaybetmişti! Yine Alper Çelik 4. ölüm!

İstanbul'da Cevdet Akbulut (49), şeker hastalığı kaynaklı ameliyat sonrası ihmaller zincirinin kurbanı oldu. İddiaya göre; Akbulut, geçtiğimiz 25 Nisan'da daha önce 3 hastanın ölümünden de sorumlu olan Prof. Dr. Alper Çelik ve ekibi tarafından ameliyat edildi.