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ELİF MÜRA cevap ve düzeltme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
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ELİF MÜRA cevap ve düzeltme

İnternet sitemizde 21 Eylül 2022 tarihinde yer alan ve kazada hayatını kaybeden müteveffa ELİF MÜRA'nın hamile olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

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