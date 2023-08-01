Süper Ay etkileri 2023! Süper Ay, Mavi Ay nedir, hangi burçları etkileyecek?
"Süper Ay nedir, etkileri nelerdir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, birçok kişinin ilgisini çekiyor. Özellikle astrolojiyi yakından takip edenler, "Süper Ay burçlara etkisi ne olacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, Süper Ay ve Mavi Ay hakkında merak edilenler...
"Süper Ay ne zaman olacak 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Astrolojiyi yakından takip edenler, "Süper Ay ne zaman olacak, hangi burçları etkileyecek?" sorularını gündeme getirdi. İşte, Süper Ay hakkında merak edilenler...
SÜPER AY NE ZAMAN 2023?
2023 Süper Ay'ın ilki 1 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Bu yılın ikinci Süper Ay'ı ise 31 Ağustos'ta gözlemlenecek.
2023'ün ikinci ve son süper ayı 31 Ağustos 2023'te gerçekleşecek. Aynı ayda yaşanan ikinci süper Ay olması nedeniyle "süper mavi Ay" adını alacak.
SÜPER AY NEDİR?
Süper Ay'ın yörüngesi Dünya'ya en yakın konumda olduğunda aynı zamanda ay dolunay evresindeyken oluşur.
Ay, Dünya'nın yörüngesinde dolaşırken onu Dünya'ya yaklaştıran ve uzaklaştıran eliptik bir yörünge ve oval şekle sahiptir.
Bu elipsteki en uzak nokta yeröte olarak adlandırılır ve Dünya'dan ortalama olarak yaklaşık 405.500 kilometre (253.000 mil) uzaklıktadır. En yakın noktası, Dünya'dan ortalama 363.300 kilometre (226.000 mil) uzaklıkta olan yerberi'dir.
MAVİ AY NEDİR?
Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.
Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, mavi ay ile ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Mavi Ay" bir tanıma göre bir takvim yılı (Güneş takvimi) içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine verilen geleneksel bir isimdir. Ay takvimlerinde, bir takvim ayı aynı evre ile başlar aynı evre ile biter.
Ancak bizim de günlük olarak kullandığımız Güneş takvimlerinde bir ay bizim astronomide "sinodik dönem" dediğimiz ve birbirini takip eden aynı iki evre arasında geçen süre (örneğin iki Dolunay arasındaki süre) ile tanımlanmaz.
HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Süper Dolunay, astrolojiye göre burçlar üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan önemli bir astrolojik olaydır. Aslan, Başak, Terazi ve Akrep burçları da bu etkiden yoğun bir şekilde etkilenebilirler.
Aslan burcu, Süper Dolunay döneminde daha da parlak ve karizmatik bir hale gelir. Bu dönemde Aslan burcu insanları kendilerine olan güvenlerini artırabilir ve liderlik yeteneklerini daha da ortaya koyabilirler. Aynı zamanda tutkulu ve yaratıcı yanları da daha belirgin hale gelebilir.
Başak burcu ise Süper Dolunay döneminde detaylara daha fazla odaklanma eğilimindedir. Zaten pratik ve analitik doğasıyla bilinen Başaklar, bu dönemde daha da titizlikle çalışabilirler. Ayrıca sağlık ve düzen konularında da farkındalıkları artabilir.
Terazi burcu insanları ise Süper Dolunay döneminde ilişkilerine özel önem verirler. Bu dönemde Teraziler, dengeyi sağlamaya çalışırken ilişkilerindeki sorunları çözmek için adımlar atabilirler. Aynı zamanda adalet duyguları daha belirgin hale gelebilir ve sosyal adalet konusunda hassasiyetleri artabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süper Ay etkileri 2023! Süper Ay, Mavi Ay nedir, hangi burçları etkileyecek?
- Tarık Özer, Murat Özer kimdir, tutuklandı mı son dakika? Esenyurt tekel bayii saldırganları yakalandı mı?
- Zayıflamak isteyenler kulak versin! Canan Karatay ara öğün yapanları uyardı! Kilo yapan 4 yaz meyvesi...
- Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kimdir? Kadir Yıldız nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
- Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kaç yaşında, nereli?
- Emekliye Ağustos müjdesi az önce duyuruldu! % 25 zam sonrası 10.000 TL kazanç! 7. 500 TL ve üzeri maaş alanlara...
- Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlıyor 2023? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yalı Çapkını son bölüm izle!
- 1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlara müjde! 10 -15 yılda emeklilik için YENİ FORMÜL! 3.600 gün, prim indirimi, yaş şartı...
- Polislik başvurusu ais.pa.edu.tr ekranı! PMYO polislik başvuru şartları neler? Sınav ücreti, boy, kilo, yaş şartı...
- Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Ağustos ayı Aile Destek parası hangi tarihte yatacak? Zamlı ödeme miktarları...
- AÖF yaz okulu sınavları online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
- 1-2 AĞUSTOS 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, zamlı mı yatacak? e-Devlet / SMS ile sorgulama maaş ekranı!