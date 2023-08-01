Süper Ay etkileri 2023! Süper Ay, Mavi Ay nedir, hangi burçları etkileyecek?

HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Süper Dolunay, astrolojiye göre burçlar üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan önemli bir astrolojik olaydır. Aslan, Başak, Terazi ve Akrep burçları da bu etkiden yoğun bir şekilde etkilenebilirler.

Aslan burcu, Süper Dolunay döneminde daha da parlak ve karizmatik bir hale gelir. Bu dönemde Aslan burcu insanları kendilerine olan güvenlerini artırabilir ve liderlik yeteneklerini daha da ortaya koyabilirler. Aynı zamanda tutkulu ve yaratıcı yanları da daha belirgin hale gelebilir.

Başak burcu ise Süper Dolunay döneminde detaylara daha fazla odaklanma eğilimindedir. Zaten pratik ve analitik doğasıyla bilinen Başaklar, bu dönemde daha da titizlikle çalışabilirler. Ayrıca sağlık ve düzen konularında da farkındalıkları artabilir.

Terazi burcu insanları ise Süper Dolunay döneminde ilişkilerine özel önem verirler. Bu dönemde Teraziler, dengeyi sağlamaya çalışırken ilişkilerindeki sorunları çözmek için adımlar atabilirler. Aynı zamanda adalet duyguları daha belirgin hale gelebilir ve sosyal adalet konusunda hassasiyetleri artabilir.