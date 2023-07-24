Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri! O anları böyle kayda aldılar! Bakanlıktan açıklama: Engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi...

Bakım evinin neresi olduğu henüz bilinmezken görüntüler sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlattı.Engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi. Merkezde kalan engelli vatandaşlar, insanca muamele görecekleri bakım evlerine yerleştirilmeye başlandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı bakım evindeki skandal görüntlere ilişkin sosyal medya hesabından resmi bir açıklamada bulundu.

"İstanbul'da Özel Bir Bakımevinde Çekilen Görüntülerle İlgili Basın Açıklamamız Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri'de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur. Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Celal Çamur sosyal medya hesabından görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş olduğunu ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



Celal Çamur şu ifadeleri kullandı;



Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri'de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur. Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÖZALTINA ALINDI

Büyükçekmece Özel Gözlem Engelli Bakımevi'ndeki görüntülerde, engelli vatandaşa işkence eden N. C. gözaltına alındı.