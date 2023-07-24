Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri! O anları böyle kayda aldılar! Bakanlıktan açıklama: Engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi...
İstanbul Silivri'de bir yaşlı bakım evinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki gördü. Bakım evi çalışanlarının hastalara adeta işkence eder gibi davranışları infial yarattı. Öte yandan İstanbul Valiliği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlattı. Engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi.
Son dakika haberi... İstanbul Silivri'de özel bir bakım evinde çalışanların hastalara yaptığı işkence görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
ÖZEL BAKIM EVİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER!
Twitter'da bir sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde bir bakım evi çalışanının hastalara yaptığı işkence yer aldı. Paylaşımı yapan hesap, olayın İstanbul Silivri'de özel bir bakım evi olduğunu yazdı.
Bakım evinin neresi olduğu henüz bilinmezken görüntüler sosyal medyada tepkilere sebep oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlattı.Engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi. Merkezde kalan engelli vatandaşlar, insanca muamele görecekleri bakım evlerine yerleştirilmeye başlandı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı bakım evindeki skandal görüntlere ilişkin sosyal medya hesabından resmi bir açıklamada bulundu.
"İstanbul'da Özel Bir Bakımevinde Çekilen Görüntülerle İlgili Basın Açıklamamız Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri'de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur. Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Celal Çamur sosyal medya hesabından görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş olduğunu ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Celal Çamur şu ifadeleri kullandı;
Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri'de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur. Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
GÖZALTINA ALINDI
Büyükçekmece Özel Gözlem Engelli Bakımevi'ndeki görüntülerde, engelli vatandaşa işkence eden N. C. gözaltına alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye Memura %35+10+15+10'luk yeni zam düzenlemesi! Toplu sözleşmeyle 4C'ye +8.077 TL seyyanen artış! 139 maddelik ek iyileştirme...
- Misafirinizi çatır çatır çatlatacak köfte tarifi! Yedikçe kıskanacak, hem basit hem enfes
- Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Temmuz ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?
- Karpuz kabuklarını böyle pişirin, kıyır kıyır tüketin! Bu çıtır lezzetle herkesi şaşırtın! Usta aşçıların gizli tarifi size ün getirecek!
- Sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını hayatınızdan söküp atacak! Yaz ayının kabusuna son! Tek bir damlası bile...
- YKS 2023 tercih takvimi | Üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman? Ek puanlı yerleştirme nedir?
- Zalgiris - Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Zalgiris Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?
- Gelinim Mutfakta bugün var mı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023?
- UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK'nin ön eleme rakipleri kim oldu? 24 Temmuz Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın!
- LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler...
- LGS'de komşu kayıt alanı nedir? 2023 MEB LGS Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?
- LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2023 | LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır? MEB e-okul tercih ekranı!