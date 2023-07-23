Danimarka’dan Türkiye’ye gelip eski karısını ve kızını öldüren caninin paylaşımı tüyler ürpertti: Pişman değilim

Ama onu anasız babasız tek başına bırakamazdım. Bu şerefsizlerin dünyasında ne yapardı? Kimin eline kalırdı? Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Onun bütün vebali günahı benim boynuma. Ben yapmam gerekeni yaptım. Hiç bir pişmanlığım yok.

Anası, babası, kardeşi, bacısı ve benim 3 sıpam, ortadaki bütün pisliği bilmelerine rağmen o şerefsizin arkasını tuttular. Bana bin türlü oyun oynayıp her türlü iftirayı attılar. 1.5 yılda yaşadığımı bir Allah bilir bir ben bilirim. Hepsi bir olup beni yalnızlığın ve çaresizliğin içine attılar. Başta hacca karısı olmak üzere, bu konuda hakkıma giren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum.