Danimarka’dan Türkiye’ye gelip eski karısını ve kızını öldüren caninin paylaşımı tüyler ürpertti: Pişman değilim
Danimarka'da yaşayan gurbetçi Yaşar Temur 3 yıl önce boşandığı eşi Zübeyde ve kızı Hatice Temur'un peşine düşüp Türkiye'ye geldi. Eski eşi ve kızının kaldığı Nevşehir'deki otele yerleşen Yaşar Temur, otelin havuzunda hem eski eşini hem de kızını bıçaklayarak öldürdü. Temur’un sosyal medya hesabından "Kızımı anasız babasız bırakamazdım. Günahsız cennete gidecek" şeklindeki paylaşımı ise tüyler ürpertti.
Danimarka'da 3 yıl önce boşandığı eski eşi Zübeyde Temur ve kızı Hatice Temur'un Türkiye'ye geldiğini öğrenen Yaşar Temur, Türkiye'de eski eşi ve kızının izini sürdü. Anne kızın Nevşehir'in Avanos ilçesinde tatil yaptığını belirleyen Yaşar Temur aynı otele giriş yaparak bir gece kaldı.
ESKİ EŞİ VE KIZINI HAVUZDA BIÇAKLADI
Otelde bir süre takip ettiği eski eşi ve kızının havuza gittiğini gören Yaşar Temur peşlerinden gitti. Eski eşi ve kızını havuzda bıçaklayan cani otelden kaçtı. Otel görevlilerini ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekibi, anne ile kızının hayatlarını kaybettiğini belirledi. Polis Yaşar Temur'un yakalanması için çalışma başlattı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI KAN DONDURDU
Polisin her yerde aradığı Yaşar Temur sosyal medya hesabından ardı ardına açıklamalarda bulundu. Kızını dünyada anasız babasız bırakmamak için öldürdüğünü belirten Yaşar Temur; "Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim.
Ama onu anasız babasız tek başına bırakamazdım. Bu şerefsizlerin dünyasında ne yapardı? Kimin eline kalırdı? Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Onun bütün vebali günahı benim boynuma. Ben yapmam gerekeni yaptım. Hiç bir pişmanlığım yok.
Anası, babası, kardeşi, bacısı ve benim 3 sıpam, ortadaki bütün pisliği bilmelerine rağmen o şerefsizin arkasını tuttular. Bana bin türlü oyun oynayıp her türlü iftirayı attılar. 1.5 yılda yaşadığımı bir Allah bilir bir ben bilirim. Hepsi bir olup beni yalnızlığın ve çaresizliğin içine attılar. Başta hacca karısı olmak üzere, bu konuda hakkıma giren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum.
Allah'ın huzurunda hesaplaşacağım. Ekte yayınlayacağım ses kaydını, anası, babası hepsi dinlediler fakat inkar ettiler. Beni iftiracı gösterdiler. Benim alnım açık, başım dik. Yapmam gerekeni yaptım. Hiçbir pişmanlığım yoktur" ifadelerine yer verdi.
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