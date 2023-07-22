22 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İzmir Çeşme'de Ulusoy Limanı yakınında orman yangını

Son dakika: İzmir Çeşme'de Ulusoy Limanı yakınında orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
ABONE OL
Son dakika: İzmir Çeşme’de Ulusoy Limanı yakınında orman yangını

Son dakika haberi...İzmir'in Çeşme ilçesinde Ulusoy Limanı yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip ile müdahale ediliyor. Yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Musalla Mahallesi'ndeki Ulusoy Limanı'nın arkasında çam ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.

Musalla Mahallesi'ndeki Ulusoy Limanı'nın arkasında çam ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ve dozer sevk edildi.

Söndürme çalışmaları süren yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptığı açıklamada, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Çeşme Belediyesi ekipleri yangına ortak müdahale ediyor. Şu an için yangın evlere uzak bir bölgede sürüyor. Bölgede rüzgar etkili değil, çalışmalar sürüyor."

Başkan Erdoğan’dan Yunanistan talimatı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA