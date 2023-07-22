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HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı! İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı! İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti...

Son dakika: HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı düzenlendi. Mescitte namaz kılındığı sırada düzenlenen saldırı sonucunda Adana İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken, İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu.

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