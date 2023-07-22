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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! İlk belirlemelere göre 4 ölü...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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Afyonkarahisar’da korkunç kaza! İlk belirlemelere göre 4 ölü...

Son dakika: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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