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Muharrem ayı ilk gecesi yapılacak ibadetler! En faziletli Muharrem ayı zikirleri, ayet ve hadisler...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2023
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Muharrem ayı ilk gecesi yapılacak ibadetler! En faziletli Muharrem ayı zikirleri, ayet ve hadisler...

Muharrem ayı ilk gecesi yapılacak ibadetler, müslüman alemi tarafından sorgulanıyor. Hicri takvimin yılbaşı olan Muharrem ayı 2023 yılında, 19 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor. Muharrem ayına girilmesiyle birlikte sevaplarını artırmak isteyenler yapılacak ibadetleri, okunacak duaları ve çekilecek teşbihleri araştırmaya başladı. İşte, en falizetli Muharrem ayı ibadetleri...

"Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Müslümanlar için Muharrem ayı, ibadetlerini artırmak ve sevaplarını çoğaltmak için önemli bir aydır. Bu önemli ayda sevaplarını çoğaltmak isteyen müslümanlar, okunacak duaları ve çekilecek teşbihleri araştırmaya başladı. İşte, Muharrem ayı ibadetleri 2023...

MUHARREM AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Muharrem ayında günlerde namaz kılınmalıdır. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olunmalı, dünya işlerinden uzak durulmalıdır.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

NAMAZIN ARDINDAN 11 DEFA:

La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.

11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER

Muharrem ayının ilk gününde herbirinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İHLAS okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borsu ile götürmez.Bu ay bol bol istiğfar et.

Muharrem ayının ilk günü; her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;

"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!

Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem."

Derse; dünyada bela görmez, istemediği her şeyden 1 sene boyunca korunur biiznillah. Sağlık ve selamette olur.

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