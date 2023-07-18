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İstanbul Boğazı’nda mayın paniği! İmha edilecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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İstanbul Boğazı’nda mayın paniği! İmha edilecek

İstanbul Boğazı'nda, midye toplamak için dalış yapan bir vatandaş açıklarda mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri boğazda arama yaptı. Yapılan arama sonucunda boğazda patlamamış halde eski bir mayın bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü. Denizde yapılan arama ve mayının çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 17.00 sularında Kireçburnu sahilde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde midye toplamak için boğazda dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri boğazda arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda boğazda patlamamış halde eski bir mayın bulundu.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü.

Denizde yapılan arama ve mayının çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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