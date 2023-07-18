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Hicri Yılbaşı namazı nasıl kılınır? 2023 Hicri Yılbaşı duası nedir? Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua! Türkçe, Arapça okunuşu...

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Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Hicri Yılbaşı namazı nasıl kılınır? 2023 Hicri Yılbaşı duası nedir? Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua! Türkçe, Arapça okunuşu...

"Hicri Yılbaşı namazı nasıl kılınır?" sorusunun cevabı müslüman alem tarafından araştırılıyor. Hicri yılbaşı tarihi Kurban Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte gündeme geldi. Bu önemli günde yapılacak ibadetler ise merak konusu oldu. Peki, Hicri Yılbaşı namazı nasıl kılınır? 2023 Hicri Yılbaşı duası nedir? İşte, detaylar...

"Hicri Yılbaşında hangi namaz kılınır, yapılacak ibadetler nelerdir?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hicri yılbaşı bu yıl 19 Temmuz akşamı idrak edilecek. Pek çok kişi bu önemli günü dua ve ibadetlerle geçirecek. İşte Hicri yılbaşı namazının kılınışı ve okunacak dualar...

HİCRİ YILBAŞI DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn. Vessâlatü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîm. El-hayyül kerîm. El-hannânül mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel'ısmete minesseytânirracîm. Vel'avne alâ hâzihinnefsil'emmâreti bissûi vel-iştigâle bimâ yukarribunî ileyke yâ zel'celâli vel'ikrâm. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

HİCRİ YILBAŞI DUASI ANLAMI,MEALİ

Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah-ü Teala'ya mahsustur. Salat ve selam bizim efendimiz olan Muhammed (SAV)'in alinin ashabinin ve cümlesinin üzerine olsun. Kendinden evvel hiçbir varlik olmayan. Varligi, Hayati, Kullarina Keremi Ziyade-merhameti, nimetleri, bagislamasi sonsuz ve devamli olan yalniz sensin Allah'im. Iste bu yeni yildir ki: Bu yil boyunca huzurundan kovulmus seytandan korumani ve daima kötülügü emreden nefsime galib olmam için yardimini ve beni sana yaklastiran islerle mesgul olmami senden dilerim ey Celal ve ıkram sahibi Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi rahmetinle Allah'ü Teala efendimiz ve Nebimiz olan Muhammed (s.a.v)'e, aline, ashabina, ehli beytine ve cümlesine salat ve selam etsin.

HİCRİ YILBAŞI NAMAZI NASIL KILINIR?

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rekatte bir selam vererek 6 rekat Namaz kılınır.
Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınır. Bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.

"Niyet eyledim ya Rabbi senin rızai şerifin için namaza. Her hangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise , bu hakkın ödenmesi için, Allahu Ekber …"

1. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayetül kürsi, 11 İhlası şerif,
2. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif.
3. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Elhakümüttekasür , 11 İhlası şerif.
4. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif
5. Rekatta: 1 Fatiha, 3 Kul ya eyyühel kafirun, 11 İhlası şerif.
6. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif, okunur.

NAMAZDAN SONRA DUA EDİLİR

Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak ve 10'uncu gün aşure pişirmek faziletli ibadetlerdendir.

Bunun yerine getirenlerin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimizle cennete girecekleri ümit edilir.

Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10'uncu günleri oruç tutmalıdırlar.

Resulullah Efendimiz 9'ncu günü seferde bulunuyorlardı. o bakımdan yalnız onuncu günü oruç tutmuşlar ve " sağ olursak gelecek sene 9'ncu günü de tutarız" buyurmuşlardır.

Muharrem ayı 9 ve 10. günü teheccüd vakti kılınacak namaz

Muharrem'in 9. ve 10. geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. Yine 9. 10. geceleri teheccüd vaktinde rızai ilahi için 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 50 şer İhlası şerif okunur.

Teheccüd vakti: Öğle vakti gündüzün hagi saatinde giriyorsa, gecenin o satinde de teheccüd vakti girmiş olur.

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