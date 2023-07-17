İstanbul’da savcı eş dehşet saçtı! Genç kadına çocuklarının gözü önünde...

BOŞANMAK ÜZERE OLDUĞU EŞE DARP

Sabah'ın haberine göre, geçen günlerde savcı, çocuklarını görmek için eşinin ikametine gitti. İkili arasında boşanma nedeniyle başlayan tartışma başladı. Tartışma sırasında iddiaya göre öfkesine yenilen savcı eşini darp etmeye başladı. Boğazını sıkarak, 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditler savuran savcı genç kadın, bayıldıktan sonra banyodaki küvete götürdü. Nefessiz kaldığı için bayılan genç kadın gözlerini açtığında, savcı evden ayrıldı. Kendi imkanlarıyla ağlayan çocuklarını da yanına alan mağdur kadın, hastaneye giderek tedavi oldu.