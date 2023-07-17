İstanbul'da savcı eş dehşet saçtı! Genç kadına çocuklarının gözü önünde...
Dehşete düşüren olay İstanbul'da meydana geldi. Boşanmak üzere olduğu eşini yaşı küçük çocuklarının önünde boğmaya çalışan Cumhuriyet savcısı, baygınlık geçiren kadını küvete attı. Kendisine geldiğinde hastaneye giderek rapor alan Şeyma A.'ya, vücudunun çeşitli yerlerinde ve boynunda boğulma izleri olduğuna dair rapor verildi. Kendisini darbeden savcı eşi Fatih V.'yi ihbar eden kadına Aile Mahkemesi 2 ay süreyle koruma kararı verdi. Savcının çocuklarıyla iletişim kurması yasaklandı. İşte kan donduran olayın detayları...
28 yaşındaki öğretmen Şeyma A. ile 37 yaşındaki Cumhuriyet savcısı Fatih V., 4 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten çocukları oldu. Evliliklerinde anlaşmazlık yaşamaya başlayan ikili, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldı. İstanbul Silivri'de ikamet eden genç kadınla eşi, karar sonrası ayrı yaşamaya başladı.
BOŞANMAK ÜZERE OLDUĞU EŞE DARP
Sabah'ın haberine göre, geçen günlerde savcı, çocuklarını görmek için eşinin ikametine gitti. İkili arasında boşanma nedeniyle başlayan tartışma başladı. Tartışma sırasında iddiaya göre öfkesine yenilen savcı eşini darp etmeye başladı. Boğazını sıkarak, 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditler savuran savcı genç kadın, bayıldıktan sonra banyodaki küvete götürdü. Nefessiz kaldığı için bayılan genç kadın gözlerini açtığında, savcı evden ayrıldı. Kendi imkanlarıyla ağlayan çocuklarını da yanına alan mağdur kadın, hastaneye giderek tedavi oldu.
Vücudunun çeşitli yerlerinde ve boynunda boğulma izleri olan kadın, darp raporu aldı. Akşam saatlerinde hastaneden ayrılacağı sırada eşinden gelen 'Benden elindeki kanıtlarla tazminat istemeyeceksin. Anlaşmalı boşanacağız. Boşanmadan sonra bu yaşadıklarının hesabını vereceksin' tehdit mesajlarıyla savcılığa başvuran Şeyma A., savcı eşinden şikayetçi oldu.
Aile Mahkemesine de başvurarak eşine karşı uzaklaştırma kararı talep eden kadının talebiyle, mahkeme savcı Fatih V.'nin genç kadının yanına ve konutuna yaklaşmamasına, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına, çocuklarıyla olan kişisel münasebetinin askıya alınmasına ve bu kararın 2 ay süreyle uygulanmasına karar verdi.
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