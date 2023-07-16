16 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan anında müdahale...

Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan anında müdahale...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2023
ABONE OL
Çanakkale’de orman yangını! Havadan ve karadan anında müdahale...

Hatay Belen ve Mersin'deki orman yangılarına havadan ve karadan kesintisiz müdahale devam ederken, bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi. Merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA