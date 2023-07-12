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Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti. El-Hüseyni'nin cenaze töreniyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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