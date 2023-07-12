İstanbul'da derin dondurucuda korkunç manzara: Parçalara ayırıp...
İstanbul'da bir apartman dairesinde parçalara ayrılarak derin dondurucuya konulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı. Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu. Ceset parçalarının bulunduğu daire mühürlendi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bağlı Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede ceset olduğu yönünde ihbar üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti.
Olay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı. Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu. Ceset parçalarının bulunduğu daire mühürlendi.
Cesedin saklandığı derin dondurucunun da inceleme yapılmak üzere kriminal incelemeye götürüldüğü öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ'den 42 il için fırsat geldi! 568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! İstanbul ve Ankara'da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...
- Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir, hastalığı neydi?
- Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2023? Aile destek ödemesi Temmuz ayı ne kadar, kaç TL yatacak?
- İzmir deprem son dakika 2023! 12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler ve FSM geçiş ücreti kaç para oldu? Tek yön...
- Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...
- Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek aday sorgulama ekranı...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...
- Ek ders ne zaman yatar 2023? Haziran ayı ek ders ücreti zamlandı mı, arttı mı?
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak? Öğrenciye vergisiz kimler yararlanabilecek, yaş şartı var mı?
- Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?